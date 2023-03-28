Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu: 'Kosova'ya ilişkin tavrımız (tanımama) net ve değişmezdir'

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, ülkesinin Kosova'yı tanımama noktasında tavrının net ve değişmez olduğunu bildirdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, ülkesinin Kosova'yı tanımama noktasında tavrının net ve değişmez olduğunu bildirdi.

Sakelaropulu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanırken, iki cumhurbaşkanı heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Belgrad-Priştine Diyalog Sürecini desteklediklerini belirterek, "Sırbistan- Kosova ilişkilerinin normalleşmesi için atılan son adımları da değerlendirdik. Bunları da destekliyoruz." dedi.

Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan ülkeler arasında yer alan Yunanistan'ın bu tutumuna ilişkin de Sakelaropulu, " Kosova'ya ilişkin tavrımız net ve değişmezdir. Bu konuda her zaman baskı oluyor ancak bunlar Yunanistan'ı etkilemiyor. Kendi siyasetimizde tutarlılık mevcut. Diğer taraftan diyaloğun devam etmesi de önemli." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın hem Sırbistan hem de Kosova'ya yardımcı olmak istediğini aktaran Sakelaropulu, " Yunanistan, Sırbistan'ın Avrupa ailesinin bir parçası olduğu düşüncesine sahiptir." diye konuştu.

Katerina Sakelaropulu, Batı Balkanlar'ın Avrupa'nın bir parçası olmasını desteklediklerini ifade ederek, "Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesi bölgedeki barış ve güvenliğini de sağlayacaktır. Böylece, kendi çıkarları doğrultusunda burayı kullanmak isteyen üçüncü taraflara da engel olmuş olacak." değerlendirmesini yaptı.

Vucic de Yunanistan ile kardeş ilişkilere sahip olduklarını ifade ederek, iki ülkenin karşılıklı toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.

Sırbistan'ın AB üyelik sürecinin hızlandırılmasının hayati önem taşıdığına işaret eden Vucic, "Yatırımlar için oldukça önem taşıyan AB üyelik yolunda daha da ilerleyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Vucic, yüzde 50'den fazla Sırp turistin Yunanistan'ı ziyaret ettiğini belirterek, Yunan turistlerin de Sırbistan'ı tercih etmeleri yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenen Belgrad-Priştine diyaloğu üst düzey toplantısı kapsamında Kosova ve Sırbistan arasında sözlü anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.