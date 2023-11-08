Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Batı Trakya ziyaretinde düzensiz göç konusunu ele aldı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Yasa dışı göçle mücadele sorunu hem Avrupa hem de Yunanistan için çok önemli bir sınavdır.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Yasa dışı göçle mücadele sorunu hem Avrupa hem de Yunanistan için çok önemli bir sınavdır." dedi.

Batı Trakya'ya iki günlük ziyarette bulunan Sakelaropulu, kendisine fahri doktora unvanı verilen Gümülcine'deki Dimokritio Üniversitesinde yaptığı konuşmada, düzensiz göç konusuna değindi.

Yunanistan'ın önceliğinin, Avrupa Birliği'nin (AB) sınırlarını korumak olduğunu söyleyen Sakelaropulu, bunu yaparken insan hayatının öneminin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Sakelaropulu, "Yasa dışı göçle mücadele sorunu hem Avrupa hem de Yunanistan için çok önemli bir sınavdır." ifadesini kullandı.

Yunanistan'a göç konusunda önemli bir sorumluluk yüklendiğini savunan Sakelaropulu, şöyle konuştu:

"Bu, sadece Yunanistan veya Akdeniz meselesi değil, dayanışma içinde olan tüm Avrupa ailesinin sorumluluğudur. Avrupa Birliği ailesi üçüncü devletlerle yakın işbirliği içinde, temsil ettiği temel değerlere ve ideallere sadık kalarak bu açık yarayı iyileştirmelidir. Kaçakçıların insanlık dışı eylemlerine tolerans gösterilmemelidir."

Sakelaropulu, bölgede yaz aylarında meydana gelen yangınlar hakkında da çevre bilinci ve ekolojik duyarlılığın oluşturulmasının sadece bir öncelik olmadığını, aynı zamanda siyasetin çekirdeğini oluşturduğunu ifade etti.