Yunanistan Çinli Turistleri Ağırlamaya Hazır

Yunanistan, Çin'in Kovid-19 ile mücadelesini optimize etmesinin ardından Çinli turistlere yeniden hoş geldin demeye hazır.

Çin'in Kovid-19 ile mücadelesini geçtiğimiz günlerde optimize etmesi, Atina Uluslararası Havaalanı'ndan (AIA) Yunanistan'ın otel ve restoranlarına varıncaya kadar birçok alanda, ülke ekonomisinin temel direklerinden olan turizmin güçleneceği umutlarını artırdı.

SES 1 (İngilizce): İOANNA PAPADOPOULOU, Atina Uluslararası Havaalanı İletişim ve Pazarlama Müdürü:

"Çin pazarı; havaalanımız, kentimiz ve ülkemiz için en önemli pazarlardan birisi. Çin pazarının pandemi öncesinde Atina için en büyük 15 pazar arasında olduğunu söylememiz gerekir."

Atina ile Beijing arasında doğrudan uçuşlar 2017 yılında başladı. AIA verilerine göre doğrudan uçuşlar, sadece iki yılda Çin'den gelenlerin sayısını iki katı artırarak 108.613'ten 217.600'e çıkarmaya yardımcı oldu.

SES 2 (İngilizce): İOANNA PAPADOPOULOU, Atina Uluslararası Havaalanı İletişim ve Pazarlama Müdürü:

"Şu anda Çinli turistleri ağırlamak için gerekli her şeye sahibiz. Sanal asistanlarımız var. Bunlar Çinli turistlere kendi dillerinde bilgi vererek yardımcı olabiliyor. İnternet sitemiz, internet sitemizin bazı bölümleri de Çinceye tercüme edildi."

Otel ve ikram sektörleri de daha fazla Çinli turisti ağırlamaya hazır.

SES 3 (İngilizce): EVGENİOS VASSİLİKOS, Atina, Attika ve Saron Adaları Oteller Birliği Genel Sekreteri:

"Yunan otelciler her zaman hazırlıklıydı, Çin pazarı ve Çinli turistlerin ihtiyaçları hakkında yeni şeyler öğrendiler. Bu yüzden Çinli turistleri ağırlamak, ihtiyaçlarını ve ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi karşılamak için hala hazırız."

SES 4 (Yunanca): SPİROS BAİRAKTARİS, Bir Yunan restoranının sahibi:

"Çin halkı ile tarihi bağlarımız var. Çinli turistleri kalplerimizin derinlerinden, gerçek bir sevgiyle bekliyoruz, onları ağırlamayı ve hizmetlerimizi sunmayı bekliyoruz. Tüm restoranlar Çinlilerin geldiğini görmeye çok istekli, çünkü onlar iyi müşteriler ve hepimiz onları çok seviyoruz."

Turizm sektörü Yunanistan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Atina'dan bildiriyor.(XHTV)