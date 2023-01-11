Yunanistan, Çinli Turist Sayısını Artırmak İçin Direkt Uçuşlara Güveniyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda Shanghai ve Atina arasındaki ilk direkt uçuş için uçuş öncesi işlemleri sırasında bekleyen yolcular, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

2018 yılı itibarıyla AIA'nın ilk 20 uluslararası pazarına giren Çin, 2019 yılında ise 15. sırada yer aldı. Air China halen iki ülke arasında haftada iki direkt uçuş gerçekleştiriyor.

ATİNA, 11 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina ile Çin'in başkenti Beijing ile Shanghai kenti arasındaki direkt uçuşlar yapılan Atina Uluslararası Havalimanı (AIA), Yunanistan'a gelen Çinli turist sayısının yakında pandemi öncesi seviyelere döneceğine güveniyor.

AIA'nın İletişim ve Pazarlama Müdürü İoanna Papadopoulou, Salı günü düzenlenen basın toplantısında, AIA'nın Kovid-19'un dünyayı vurmasından önce çok sayıda Çinli turisti ağırladığını söyledi.

Atina ve Beijing arasında direkt uçuşlar Air China tarafından 2017 yılında başlatıldı. İki başkent arasındaki direkt uçuşlar, sadece iki yıl içinde AIA'ya gelen Çinli turist sayısını ikiye katladı. Rakam, 2019'da 108.613'ten 217.600'ün üzerine çıktı. Sadece 2021 yılında AIA'ya gelenlerin sayısı 70.373'ü buldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Çin-Yunanistan Kültür ve Turizm Yılı açılış töreninde sahne alan Yunan Ulusal Operası sanatçıları, 16 Eylül 2021. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

2018 yılı itibariyle AIA'nın ilk 20 uluslararası pazarı arasına giren Çin, 2019 yılında ise 15. sırada yer aldı.

Air China 22 Aralık 2022'de, Shanghai ve Atina arasında direkt uçuş başlattı. Atina-Beijing direkt uçuşlarının iki yıllık aradan sonra geçen yaz tekrar başlamasının ardından, Air China şimdi iki ülke arasında haftada iki direkt uçuş gerçekleştiriyor.

Papadopoulou, "Havayollarının Atina'daki faaliyetlerini önemli ölçüde desteklemek ve tabii ki başarıya katkıda bulunmak için birlikte çalışmaya kararlıyız" dedi.

Çin'in Atina Büyükelçisi Xiao Junzheng, Çin ile Yunanistan arasında başlatılan iki direkt uçuşun, Atina'da Mart 2022'de imzalanan ve turizm alanında işbirliğini güçlendirme amaçlı bir program olan 2022-2024 Ortak Eylem Programı'nın hedeflerini gerçekleştirmede "önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda bir havalimanı maskotu ile poz veren yolcu, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Xiao, "Çin ve Yunanistan, küresel turizm sektörünün önde gelen aktörlerinden ikisi. İşbirliğinin derinleştirilmesi turizm sektörlerimizin gelişimini daha da destekleyecek ve iki halkın refahını artıracak olan yatırım, finans, ticaret ve hizmetlerimizi de kolaylaştıracak" dedi.

Yunanistan'daki Air China'nın Genel Müdürü Fan Heyun, "Air China, iki ülke arasında kültür ve turizm alanında yeni alışveriş ve işbirliklerini aktif şekilde destekleyecek ve başlatacak" dedi.