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Yunanistan, Çin'den Gelen Yolculara Kovid Kısıtlaması Uygulamama Taahhüdünde Bulundu

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Yunanistan, Çin'den Gelen Yolculara Kovid Kısıtlaması Uygulamama Taahhüdünde Bulundu

ATİNA, 1 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Çin'den gelen yolculara Kovid-19 nedeniyle kısıtlama uygulama niyeti bulunmuyor.

ATİNA, 1 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Çin'den gelen yolculara Kovid-19 nedeniyle kısıtlama uygulama niyeti bulunmuyor.

EODY'den yapılan yazılı basın açıklamasında, "Ülkemiz, uluslararası kuruluşlar ve AB'nin tavsiyeleri doğrultusunda uluslararası hareketlere kısıtlayıcı tedbirler uygulamayacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, halen yeni bir varyant ortaya çıktığına dair bir kanıt bulunmadığı için Kovid-19 müdahale önlemlerinin gevşetilmesinin ardından Çin'de son zamanlarda görülen enfeksiyon artışının, pandeminin seyri hakkında fazla endişe uyandırmadığı da kaydedildi.

EODY, Çin'in Ocak ayı başlarında uluslararası seyahat kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den AB üye ülkelerine gelişlerle ilgili gelişmeleri yakından takip etmesi nedeniyle Yunan makamlarının halk sağlığını korumak için tetikte olmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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