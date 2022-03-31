Yunanistan can sallarına bindirip geri gönderiyor

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı olayda toplam 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Marmaris ilçesi açıklarında 1 lastik bot ve 1 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Marmaris açıklarında akşam saatlerinde 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan unsurlarınca can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/ İHA)