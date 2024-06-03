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Yunanistan, Biden'ın Gazze ateşkes teklifini destekliyor

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Yunanistan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna duyurulan Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin teklifi desteklediğini açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Biden'ın yol haritasını desteklediklerini ve insani trajedinin sona ermesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna duyurulan Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin teklifini desteklediğini bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan, (ABD Başkanı) Biden'ın, ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımın engellenmeden ulaştırılması, İsrail Savunma Kuvvetlerinin çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik yol haritasını destekliyor. İnsani trajedi hemen sona ermeli." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, Orta Doğu'da kalıcı bir barış perspektifine odaklanması gerektiği vurgulandı.

Biden, ateşkes teklifini duyurmuştu

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün karşılıklı olarak serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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