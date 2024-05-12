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Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak. Ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak ve ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması gündemde yer alacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kiryakos Miçotakis Yunanistan Türkiye Elele Diplomasi Dış Politika Güncel Haberler

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