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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yarın Ankara'yı ziyaret edecek

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarınki Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin devam ettirilmesi gündeme gelecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarınki Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin devam ettirilmesi gündeme gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Miçotakis, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyarette, iki ülke arasındaki 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türk soydaşları ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.

Türk vatandaşlarının, 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart'tan itibaren uygulanan kolaylaştırılmış kapıda vize prosedürünün de görüşüleceği ziyarette, sürecin devam ettirilmesi konusu da ele alınacak.

İki ülkenin önde gelen iş insanlarının, yeni kurulacak "Ortak İş Konseyi" çatısı altında bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nın devam ettirilmesi hedefleniyor.

Terörle mücadelede işbirliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanan ziyarette, düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki işbirliği konuları ele alınacak.

İsrail-Filistin sorunu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye'nin görüşlerinin aktarılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Yunanistan ziyaretinde, çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak Başbakan Miçotakis'in ziyaretinde "Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi" konularında anlaşmalar imzalanması gündemde.

İki ülke ilişkilerindeki olumlu gidişatı yansıtacak şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından ziyaret sırasında ortak açıklama yapılması planlanıyor.

İlişkilerde yeni döneme girilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi vesilesiyle Yunanistan'ı ziyaretiyle ilişkilerde yeni döneme girilmişti.

Söz konusu ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı arasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle iki taraf da dostane ilişkileri, karşılıklı saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı ve anlayışı geliştirmeye, aralarındaki her türlü anlaşmazlığı barışçıl yollarla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlı olduğunu beyan etmişti.

Ziyaretten bu yana iki taraf da bildirgenin lafzına ve ruhuna uygun şekilde, karşılıklı güven inşa ederek, mevcut sorunları uygun şekilde ele almaya olanak sağlayacak ortam sağlanmasını hedefliyor ve bildirgeye bağlılıklarını sürdürüyor.

Taraflar, "Siyasi Diyalog", "Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı ve Güven Artırıcı Önlemler" gibi sütunlar temelinde devamlı ve yapıcı istişarelerde bulunarak olumlu gündemi güçlendirmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kiryakos Miçotakis Yunanistan Ekonomi Ankara Tarım Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

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