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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Blinken ile yapıcı bir görüşmede bulunduklarını belirtti.

Ukrayna'nın Rusya karşısında savunması için Yunanistan ve ABD'nin NATO müttefikleri olarak görüş alışverişinde bulunduğunu ifade eden Miçotakis, görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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