Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e davet

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Yunanistan parlamentosunda konuşma yapması için davette bulunduğu bildirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Miçotakis'in, Zelenskiy'e Yunan parlamentosunda telekonferans aracılığıyla konuşma yapması için davette bulunduğu belirtilerek, konuşmanın tarihinin diplomatik temaslar sonucu belirleneceği kaydedildi.

Zelenskiy de Twitter'da yaptığı paylaşımda, Miçotakis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin olarak "Abluka altında bulunan şehirlerdeki insani durumdan bahsettim ve ülkesinin yardımları için teşekkür ettim. Yunanistan ve Ukrayna savunma iş birliği görüşüldü." ifadelerini kullandı.