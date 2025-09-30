Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Trump'ın Barış Planına Destek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Bakanları Kurulu toplantısı öncesi basın açıklamasında bulunan Miçotakis, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı'na atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalardan duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Üzerinde iyi çalışıldığı görünen bu planın Hamas tarafından kabul edilmesini, tüm esirlerin serbest kalmasını, düşmanca tavırların son bulmasını, insani yardım sağlanmasını ve ardından Gazze Şeridi'nde yeni bir yönetim kurulmasını diliyorum."

Miçotakis, Yunanistan'ın Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana tavrını yineleyerek, bunun tek çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'da açıklanan 20 maddelik plan

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.