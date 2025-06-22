Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ortadoğu için İtidal ve Diyalog Çağrısı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı sonrası bölgedeki gerilimin tırmanmaması için itidal çağrısında bulundu. Miçotakis, tarafların soğukkanlılıkla hareket etmesi ve görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırısının ardından itidal ve görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Miçotakis, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası jeopolitik ortam karmaşık ve endişe verici olmaya devam ediyor, özellikle de Orta Doğu'da. Bugün öncelikli olan, itidal gösterilmesi ve görüşmelerin yeniden başlamasıdır. Daha fazla tırmanma, zaten son derece hassas olan bir bölgede istikrarsızlık koşullarını daha da artıracaktır. Bugün öncelikli olan, tüm tarafların soğukkanlılıkla hareket etmesi ve diyaloğun yeniden başlamasıdır".

Bu arada, Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyinin Miçotakis başkanlığında bu akşam acil toplanacağı açıklandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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