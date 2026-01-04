Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Maduro Rejiminin Sona Ermesi Venezuela İçin Yeni Bir Umut Sunuyor"

(ANKARA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro rejiminin sona ermesinin Venezuela halkı için yeni bir umut olduğunu ifade etti.

Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nicholas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe başkanlık etti. Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut sunuyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğu hakkında yorum yapmanın zamanı değil. Öncelik artık, tam demokratik meşruiyete sahip yeni ve kapsayıcı bir hükümete barışçıl ve hızlı bir geçişin sağlanması olmalıdır. Yunanistan bu konuda Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi ortaklarıyla koordinasyon sağlayacaktır. Ülkedeki Yunan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya odaklanmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.