Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Maduro Rejiminin Sona Ermesi Venezuela İçin Yeni Bir Umut Sunuyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun rejiminin sona ermesinin Venezuela halkı için umut olduğunu belirtti. Miçotakis, demokratik geçiş ve Yunan vatandaşlarının güvenliği konularında da açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro rejiminin sona ermesinin Venezuela halkı için yeni bir umut olduğunu ifade etti.

Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nicholas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe başkanlık etti. Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut sunuyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğu hakkında yorum yapmanın zamanı değil. Öncelik artık, tam demokratik meşruiyete sahip yeni ve kapsayıcı bir hükümete barışçıl ve hızlı bir geçişin sağlanması olmalıdır. Yunanistan bu konuda Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi ortaklarıyla koordinasyon sağlayacaktır. Ülkedeki Yunan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya odaklanmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar