Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Gazze için Ateşkes Vurgusu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gazze'de ateşkes sağlanmasının bölgedeki istikrarsızlık sorununa yönelik kalıcı çözüm için önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Miçotakis, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gün oturumlarının öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

İsrail-İran ateşkesinden memnun olduğunu belirten Miçotakis, kalıcı çözümlerin ise yalnız aktif diplomasi aracılığıyla bulunabileceğine dikkati çekti.

Miçotakis, Gazze'de de ateşkese varılması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması gerekliliğini vurgulayarak, "Bu, bölgedeki istikrarsızlık sorununa yönelik kalıcı çözüm için önemli bir unsurdur." dedi.

Yunanistan'ın, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3'ünden fazlasını savunmaya harcayan bir ülke olduğunu hatırlatan Miçotakis, kendisinin de Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasından yana olduğuna işaret etti.