Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs Rum kesiminde - Haberler

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs Rum kesiminde

AA - Ali Ruhluel - Güncel
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Rum Başkanlık Sarayı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelişi Miçotakis'in GKRY lideri Nikos Anatasiadis tarafından karşılanması Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ediyor.

Rum Başkanlık Sarayı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelişi

Miçotakis'in GKRY lideri Nikos Anatasiadis tarafından karşılanması Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ediyor. Miçotakis, Rum Başkanlık Sarayına gelişinde GKRY lideri Nikos Anatasiadis tarafından karşılandı.

AA / Ali Ruhluel - Güncel

Kiryakos Miçotakis Güney Kıbrıs Yunanistan Güncel Haberler

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