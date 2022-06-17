Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs Rum kesiminde
AA - Ali Ruhluel - Güncel
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Rum Başkanlık Sarayı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelişi Miçotakis'in GKRY lideri Nikos Anatasiadis tarafından karşılanması Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ediyor.
Rum Başkanlık Sarayı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelişi
Miçotakis'in GKRY lideri Nikos Anatasiadis tarafından karşılanması Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ediyor. Miçotakis, Rum Başkanlık Sarayına gelişinde GKRY lideri Nikos Anatasiadis tarafından karşılandı.
AA / Ali Ruhluel - Güncel