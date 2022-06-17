Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs Rum kesiminde Rum Başkanlık Sarayı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelişi Miçotakis'in GKRY lideri Nikos Anatasiadis tarafından karşılanması Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ediyor. Rum Başkanlık Sarayı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelişi Miçotakis'in GKRY lideri Nikos Anatasiadis tarafından karşılanması Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ediyor. Miçotakis, Rum Başkanlık Sarayına gelişinde GKRY lideri Nikos Anatasiadis tarafından karşılandı. AA / Ali Ruhluel - Güncel Kiryakos Miçotakis Güney Kıbrıs Yunanistan Güncel Haberler

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