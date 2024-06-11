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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kabine Değişikliği Yapacak

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yaşanan oy kaybının ardından kabine değişikliği yapacağını açıkladı. Miçotakis, iyi iş çıkarma potansiyeline sahip insanları seçmeye çalışacağını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iktidardaki partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) 9 Haziran'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kaybına uğramasının ardından gündeme gelen kabine değişikliğiyle ilgili olarak, "Düzeltici adımlar atacağım." dedi.

Miçotakis, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak bir televizyon programına açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu toplantısının 14 Haziran Cuma günü mevcut kabineyle gerçekleştirileceğini belirten Miçotakis, "Bakanlar ya yer değiştirir ya da giderler. İyi iş çıkarma potansiyeline sahip olduğuna inandığım insanları seçmeye çalışıyorum. Düzeltici adımlar atacağım." diye konuştu.

Seçim sonuçlarının beklediği gibi olmadığını söyleyen Miçotakis, hükümetin karşılaştığı zorluklardan birinin hayat pahalılığı olduğunu aktardı.

Miçotakis, eşcinsel çiftlerin evliliği yasasının seçmenlerin rahatsızlığına yol açtığını kabul ederek, yasada değişiklik yapılmayacağını vurguladı.

Son olarak, erken seçim olasılığını da kesin bir dille reddeden Miçotakis, seçimlerin 2027 yılında yapılacağını ifade etti.

ND Partisi, 9 Haziran'daki AP seçimlerinde yaklaşık 1 milyon oy kaybına uğramasına rağmen yüzde 28,31'lik oranla birinci parti olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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