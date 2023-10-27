Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in, Gazze'deki durumu dikkate almasını istedi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'in, Gazze'deki durumu ciddi bir şekilde dikkate alması ve Gazze'ye insani yardım girişine müsaade etmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'in, Gazze'deki durumu ciddi bir şekilde dikkate alması ve Gazze'ye insani yardım girişine müsaade etmesi gerektiğini belirtti.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında Yunan basınının sorularını yanıtlayan Miçotakis, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Avrupa'nın İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde olduğu sürece desteklediğini belirterek, "Çatışmalara insani ara verilmesine yapılan atıf, İsrail'in, Gazze'de bugün hakim olan durumu ciddi şekilde dikkate alması ve Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi gerektiğine ilişkin bir mesajdır." ifadesini kullandı.

Gazze'nin gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkati çeken Miçotakis, İsrail-Filistin çatışmasının genişlemesinden duyulan endişeyi dile getirdi.

Miçotakis, "Filistin sorununun çözümü, iki devletli felsefeye dayanmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamamasının Türk-Yunan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusuna Miçotakis, "Bu konuda farklı görüşlere sahip olmamızın, Türk-Yunan diyaloğunu ve son aylarda atılan önemli adımları etkilememesi gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.