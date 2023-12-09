Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Hollandalı mevkidaşı Rutte ile bir araya geldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte ile Hollanda'da görüştü.

Görüşme öncesi basın önünde mevkidaşı ile konuşan Rutte, Yunanistan ve Hollanda'nın birçok konuda benzer görüşlere sahip olduğunu belirtti.

"Yakın müttefikleriz. NATO'da, Avrupa Birliği'nde (AB) işbirliği yapıyoruz." diyen Rutte, gelecek hafta Ukrayna, AB bütçesi gibi önemli konuların ele alınacağı bir zirve düzenlenecek olmasına dikkati çekti.

Rutte, Türkiye ve Yunanistan arasında 5'incisi gerçekleşen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısını da "başarılı" olarak nitelendirerek, bu konuyu Yunan mevkidaşından dinlemek istediğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de yeni göreve gelmiş bir başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini 2019'da Hollanda'ya yaptığını anımsattı.

Bir sonraki AB Zirvesi'nde bütçe ve Ukrayna gibi önemli konuların ele alınacağını ifade eden Miçotakis, Yunanistan için önemli konulardan biri olan Batı Balkanlardaki ülkelerin AB üyelik sürecinin de zirvenin gündeminde olacağını kaydetti.

Miçotakis, AB bütçesinden göç meselesi ve doğal afetler için ayrılan payın da artırılması gerektiğinin altını çizerek, Hollandalı mevkidaşına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atina'da yaptığı görüşme ve iki ülke arasında imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesine" ilişkin bilgi verdi.