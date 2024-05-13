Yunanistan Başbakanı: Türkiye ile ilişkilerimiz olumlu yönde gelişiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki "anlayış ve ilişki ortamının devamlı daha olumlu bir şekilde geliştiğini" söyledi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bunun, 10 ay içerisinde yapılan dördüncü görüşme olduğunu belirten Miçotakis, "Bu görüşmelerin sayısı da şunu gösteriyor; iki komşu olarak aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Bu pozitif ilişkiler çok olumlu bir günlük yaşamı gerçekleştirmemize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı ve imzalanan mutabakat zaptının ardından bu olumlu gelişmeleri devam ettirmeye kararlılıklarını gösterdiklerini dile getirdi.

Özellikle güven artırıcı önlemlerin ve diğer pozitif işbirliği gündeminin istikrarı sağlayacak önemli alanlar olduğunu kaydeden Miçotakis, bu yaklaşımın somut sonuçlar verdiğini söyledi.

Miçotakis, bu sonuçların "kazan-kazan" zemininde elde edildiğine işaret ederek, yatırımların arttığını, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin gün geçtikçe geliştiğini ifade etti.

Türk-Yunan iş insanlarının martta önemli bir konseyde bir araya geldiğini belirten Miçotakis, bu konsey üyelerinin çalışmaları sayesinde ortaya konulan hedefi gerçekleştirmek konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

(Sürecek)