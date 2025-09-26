Haberler

Yunanistan Başbakanı, İsrail ile Stratejik Ortaklığı Sürdürüyor

Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail ile stratejik ortaklığını sürdürdüğünü ve Gazze'deki duruma dikkat çekti. Miçotakis, insani krizin acil çözümler gerektirdiğini belirtti.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından silahlı çatışmaların en çok olduğu dönemden geçildiğini belirterek, "Eğer hemen harekete geçmezsek, derinleşen istikrarsızlık ve artan şiddet gibi vahim sonuçlar doğacak. Bu (harekete geçme) aciliyeti hiçbir yerde Gazze'den daha belirgin değil." dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ün ardından "kendini savunma" hakkından yana tavır sergilediğini savunan Miçotakis, şunları kaydetti:

"Ancak aynı zamanda hiçbir askeri hedefin, binlerce çocuğun ölümüne, bir milyonun üzerinde Filistinlinin Gazze Şeridi'nden zorla uzaklaştırılmasına, Filistin halkının insani açıdan çektiği acılara bahane edilemeyeceğini açık bir şekilde ifade ettik. Yunanistan, İsrail ile stratejik ortaklığı sürdürüyor ancak bu, bizim açık ve samimi şekilde konuşmamıza engel değil. Bu tür bir davranışın devamı İsrail'in kendi çıkarlarına zarar getirecektir ve İsrail'in uluslararası desteği erozyona uğrayacaktır."

Miçotakis, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin dönüşü olmayan bir durum oluşturduğunu dile getirerek, "En önemlisi gereksiz öldürmelere son verilmesi ve Gazze'ye geniş ölçekli, sürdürülebilir insani yardım sağlanması." diye konuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
