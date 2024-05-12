Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak için Ankara'ya geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yarın gerçekleştireceği görüşmenin amacının iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu belirtti.

Miçotakis, Eleftheros Tipos gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkili ilişkilerde birçok alanda işbirliğinin ilerlediğine işaret eden Miçotakis, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı ziyaretin amacının karşılıklı fayda sağlayan bu yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu aktardı.

Miçotakis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılması, sağlık ve doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gibi hedeflerin olduğunu ifade etti.

Pozitif gündem

Yunanistan'ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis de "in.gr" haber portalına verdiği röportajda, pozitif gündemin iki ülke arasındaki mesafenin katedilmesi için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Miçotakis'e yarınki Ankara ziyaretinde eşlik edecek olan Frangoyannis, pozitif gündem kapsamında yatırımlar, gümrük, turizm, spor, eğitim, teknoloji, inovasyon gibi farklı alanlarda işbirliği imkanlarının da değerlendirileceğini aktardı.

Frangoyannis, pozitif gündemle geliştirilen bu işbirliğinin ekonomik kalkınmaya da faydalı olacağını kaydetti.