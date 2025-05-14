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Yunanistan, Bağış ile İki Yeni İHA Edindi

Yunanistan, Bağış ile İki Yeni İHA Edindi
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Yunanistan, Athanasios Laskaridis Yardım Vakfı'nın bağışıyla envanterine iki adet V-BAT tipi insansız hava aracı ekledi. Törende konuşan Başbakan Miçotakis, bu tür bağışların Silahlı Kuvvetler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yunanistan, bir vakfın bağışıyla V-BAT tipi 2 insansız hava aracını (İHA) envanterine kattı.

İç Bölge ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığında Başbakan Kiryakos Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Dendias ve bağışçı kurum "Athanasios Laskaridis Yardım Vakfını" temsilen Athanasios Laskaridis'in katıldığı törende, V-BAT tipi İHA'ların teknik özellikleri tanıtıldı.

Törende konuşan Miçotakis, kullanıma giren V-BAT tipi 2 İHA'nın ileri teknolojiyle tanışma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Miçotakis, bu tür bağışların Silahlı Kuvvetler için büyük önem taşıdığını aktardı.

Dendias ise "Küçük bir ülke olabiliriz ama bu güçlü bir ülke olmamamız gerektiği anlamına gelmez. Tarihte, küçük ama son derece güçlü ve başarılı ülkelerin örnekleri var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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