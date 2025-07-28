Yunanistan, Avrupa Güvenlik Eylemi Kapsamında 1,2 Milyar Avroluk Kredi Başvurusu Yapacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) kapsamında 1,2 milyar avroluk kredi için başvuruda bulunacağını belirtti.

Miçotakis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın SAFE programına katılım için yapacağı başvuru hakkında bilgi verdi.

Yunanistan'ın caydırıcı gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade eden Miçotakis, bu kapsamda ülke olarak Avrupa imkanlarından faydalanmak istediklerini aktardı.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'nın yeniden silahlanması (ReARM Europe) programı çerçevesinde düşük faizle 1,2 milyar avroluk kredi talep ederek, SAFE programına katılacağını kaydetti.

Bu çerçevede, Yunanistan'ın 2025-2036 dönemi için savunma harcamalarına ayırmayı planladığı 28,8 milyar avroluk bütçenin 30 milyar avroya ulaşacağını belirten Miçotakis, "SAFE programına katılım için resmi başvurumuzu yarın yapacağız." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun martta duyurduğu "ReARM Europe" programı, 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırılmasını amaçlıyor ve üye ülkelere yapacakları savunma harcamalarına mali kurallarda esneklik tanınması ve fonlar sağlanmasını öngörüyor.

SAFE ise AB savunmasını güçlendirmek için 150 milyar avroluk finansman içeriyor.