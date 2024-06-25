Yunanistan, Arnavutluk'ta verilen hapis cezasına tepki gösterdi

Arnavutluk'ta, Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'ye, seçimlerde aktif yolsuzluk suçundan verilen 2 yıl hapis cezasının onanmasına, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın alınan karardan duyduğu endişe vurgulanarak, masumiyet karinesinin çiğnenmiş olabileceğine ilişkin kaygılarının olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kararın, Arnavutluk'ta azınlık haklarının korunması ve hukuk devleti normları hakkında da endişe yarattığı ifade edildi.

Beleri'nin Avrupa Parlementosu (AP) milletvekili olduğu hatırlatılan açıklamada, temmuzda bu görevini yerine getirebilmesi için Arnavutluk'a çağrı yapıldı.

2 yıl hapis cezası kararı onanmıştı

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesinde (GJPAKKO) görülen ve bugün sonuçlanan davada, Himara Belediyesinin seçilmiş başkanı Beleri hakkında "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçundan 5 Mart'ta verilen 2 yıl hapis cezası kararı onanmıştı.

Beleri, mart ayında Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemece hakkında verilen 2 yıl hapis cezası kararına itiraz etmişti.

Çifte vatandaşlığa sahip Beleri, bu ayın başında yapılan AP seçimlerinde, Yunanistan'ın Yeni Demokrasi Partisi'ni (ND) temsil ederek AP milletvekili seçilmişti.

Ne olmuştu?

Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.