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Yunanistan, Almanya'nın Göç Önlemlerine Tepki Gösterdi

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Almanya'nın düzensiz göçle ilgili aldığı yeni önlemler sonrası Yunanistan, sığınmacı sayısındaki artış endişesiyle Avrupa Birliği'nden yardım talep etti. Başbakan Mitsotakis, Almanya'nın politikalarının sorunlarına Yunanistan'ın çözüm olmayacağını belirtti.

Almanya'nın düzensiz göçle mücadele önlemlerini açıklamasının ardından Yunanistan endişeli. Ülkeye giren sığınmacı sayısının artmasından korkan Atina, AB'den yardım istedi. Almanya'nın kara sınırlarında kontroller başlatmasını eleştiren Yunanistan, Türkiye sınırının daha iyi korunması için AB'den yardım talep etti.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Almanya'nın göç politikasında değişikliğe gitmesinin ardından ülkeye gelecek sığınmacıların sayısının artmasından endişelenen Yunanistan, Türkiye sınırını takviye etmeye hazırlanıyor.

Almanya, kendi sınırlarına gelen sığınmacıların Dublin Prosedürü uyarınca AB'ye ilk ayak bastıkları ülkeye gönderilmesini ve sınırdan geri çevirme uygulamasına başvurulmasını benimsemişti. Bu durumda AB'de ilk olarak Yunanistan'a ayak basan, burada iltica başvurusu yaptıktan ya da iltica başvurusu kabul edildikten sonra Almanya'ya geçen sığınmacıların Yunanistan'a gönderilmesi gündeme gelecek.

Kathimerini'nin haberinde Almanya'da iltica başvurusu yapanlara sosyal ödeneklerin kısılması gibi uygulamaların da Yunanistan'a girişleri güçlü bir şekilde artırabileceği endişesine işaret edildi.

Hükümet sözcüsü: Şamar oğlanı değiliz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Alman hükümetinin düzensiz göçü sınırlandırmak üzere açıkladığı yeni önlemleri eleştirmişti.

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Antena televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Şunun açık ve net olarak anlaşılmasını istiyorum: Yunanistan başka ülkelerin şamar oğlanı olmayacaktır. Başka Avrupa ülkelerinin benim kanımca yanlış olan politikalarının yol açtığı sorunları çözecek ülke biz değiliz" ifadelerini kullandı.

AB'den yardım talebi

Yunan hükümeti, Türkiye sınırındaki Merih Nehrine çekilen dikenli telin uzatılacağını ve sınır koruma görevlilerinin en az 150 kişiyle takviye edileceğini açıklamıştı. Başbakan Mitsotakis, kısa süre önce yaptığı açıklamada bu plan için AB'den yardım talep etmişti. Yunan hükümeti, alınan önlemlerle sadece Yunan değil, Avrupa sınırlarını da koruduğunu vurguluyor.

AB sınır koruma ajansı Frontex'in verilerine göre bu yıl diğer Avrupa ülkelerine giden sığınmacı sayısında azalma kaydedilirken Yunanistan'a giden sığınmacıların sayısı yüzde 40'lık artışla 37 bine yükseldi. Ancak Yunanistan'a geçişlerin çok az bir bölümünün Türkiye ile kara sınırı üzerinden gerçekleştiğine işaret ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye ile olan kara sınırından Yunanistan'a bu yıl sadece 5 bin kişi geçerken 30 binden fazla düzensiz göçmen Ege'den deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeyi tercih etti. Libya'dan teknelerle Girit Adası'na ulaşanların sayısının da artarak bu yıl 3 bine ulaştığı belirtiliyor.

dpa / BK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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