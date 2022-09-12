Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı Güncel Haberler ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi. ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi. Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii tesislerinde resmi törenle yapıldı. Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssüne gitmesi planlanıyor. Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor. F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor. Güncel Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan Tam Gemi Şok Denemeleri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.