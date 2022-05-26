Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı - Haberler

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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Türkiye, Milli, Güncel, Haberler

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