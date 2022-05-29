Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan ve FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edilen eski öğretmenler Ş.S, V.Ç, A.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Keşan Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden V.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü Münir Karaloğlu Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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