Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi, komiserken meslekten ihraç edilmiş Y.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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