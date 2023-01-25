Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince dün birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan DHKP/C şüphelisi V.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen V.D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel