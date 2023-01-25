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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı

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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince dün birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan DHKP/C şüphelisi V.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen V.D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Jandarma Edirne Güncel Haberler

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