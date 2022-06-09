Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı - Haberler

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Güvenlik güçlerince üç gün önce 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan PKK şüphelileri F.M, M.Ç. ve H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen şüphelilerden F.M. ve H.Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel