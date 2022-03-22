Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Y.A. tutuklandı.
EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Y.A. tutuklandı.
Güvenlik güçleri, geçen pazar günü Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla, FETÖ şüphelisi Y.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Y.A., jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanrp cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel