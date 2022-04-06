Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrolde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'nin yapılan incelemelerinde FETÖ şüphelileri oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., O.T., T.D. ve A.D. tutuklandı, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Meriç, Güncel, Haberler

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