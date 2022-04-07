Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 2 gün önce 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.K. ve S.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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