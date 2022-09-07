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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi E.T, Ü.Y, G.Y. ve İ.E. ile PKK üyesi A.A, K.A, A.C, ve C.A'yı yakaladı.

Zanlıların bir kısmının çeltik tarlasında gizlenirken yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel

Yunanistan Edirne PKK Güncel Haberler

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