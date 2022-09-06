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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi 2 kişi yakalandı

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi 2 kişi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a illegal yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi A.C. ve C.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, yasa dışı sınır geçişlerine yönelik mücadelenin kararlı ve aralıksız şekilde sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Yunanistan Edirne PKK Güncel Haberler

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