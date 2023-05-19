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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığınca, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığınca, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan PKK Güncel Haberler

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