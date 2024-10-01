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Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Hükümlü Edirne'de Yakalandı

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Hükümlü Edirne'de Yakalandı
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Edirne'de, 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan S.A., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Jandarma ekipleri, aranması olan şüphelilerin yakalanması amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde hükümlüye ulaştı.

Edirne'de, "kasten adam öldürme" suçundan hükümlü kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan şüphelilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timleri, Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgedeki denetimlerinde "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı yakaladı.

Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Yunanistan Jandarma edirne

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