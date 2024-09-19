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Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
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Edirne'de Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarmada yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri P.K. ve A.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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