Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Tutuklandı

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Tutuklandı
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Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ve A.H. yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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