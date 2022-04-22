Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü Pkk, 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D., Ş.D. ve F.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İpsala ilçesi yakınlarında yapılan kontrollerde de 2 şüpheli yakalandı. Jandarmaya teslim edilen A.Ö. ile A.Y.'nin, FETÖ'den arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, PKK, Güncel, Haberler

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