Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanıp gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanıp gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.'nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SINIRDA 1 PKK'LI YAKALANDI

Öte yandan Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç. de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

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