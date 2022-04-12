Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.
MERİÇ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.
Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.'nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Öte yandan dün Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel