Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.'nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan dün Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title