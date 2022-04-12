Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.'nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.