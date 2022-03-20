Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İPSALA, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İpsala'da, 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.S., A.A., B.A. ve S.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, İpsala, Güncel, Haberler

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