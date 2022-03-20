Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

İPSALA, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İpsala'da, 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.S., A.A., B.A. ve S.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.