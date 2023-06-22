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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

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Hudut birlikleri tarafından yakalanan 3 kişiden 2'sinin FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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