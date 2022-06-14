Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine tutuklama - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün 1'inci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri N.K. ve B.K., yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

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