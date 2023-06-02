Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 terör örgütü üyesi sınırda yakalandı

Edirne'de bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, FETÖ, DAEŞ ve MLKP mensubu 17 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, FETÖ, DAEŞ ve MLKP mensubu 17 zanlı gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 10'unun PKK, 5'inin FETÖ, diğerlerinin de DAEŞ ve MLKP üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.