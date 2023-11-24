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Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu F.Y'yi yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarından arandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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