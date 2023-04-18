Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yoldan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.G.Ö'yi yakaladı.

Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne Güncel Haberler

title