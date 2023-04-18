Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yoldan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.G.Ö'yi yakaladı.
Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel